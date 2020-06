Michael Keaton en pláticas para interpretar nuevamente a Batman

ESTADOS UNIDOS.- Los fanáticos de DC han quedado con la boca abierta luego de darse a conocer que Michael Keaton está en conversaciones para retomar el papel de Batman para la próxima película de Flash de DC Comics, según información de The Hollywood Reporter.

Cabe recordar que Keaton interpretó al caballero de la noche en las películas de Batman de Tim Burton de los años 90. Actualmente, Keaton solo está en conversaciones para The Flash, que verá a Ezra Miller de la Liga de la Justicia retomar su papel como el súper veloz Barry Allen. Pero Keaton también podría repetir el papel en "varios otros proyectos cinematográficos orientados a DC", según el portal antes mencionado.

Flash de Ezra Miller hizo su gran debut en la Liga de la Justicia, donde Ben Affleck interpretó a Batman. Entonces, ¿cómo puede el mismo Flash encontrarse con dos Batmen diferentes? Una respuesta podría ser el viaje en el tiempo: la película Flash de Miller probablemente se basa en el arco del cómic Flashpoint, que vio a Allen viajar a un universo diferente donde la versión actual de la Liga de la Justicia no existía. Keaton interpretando a un Bruce Wayne más viejo, posiblemente más sabio, tendría sentido como parte de esa historia.

Incluso entonces, Keaton y Affleck no serán los únicos actores que interpretarán a Batman en el gran universo de acción en vivo de DC. Robert Pattinson se encuentra actualmente en medio de la producción de The Batman, una película independiente de Batman del director Matt Reeves. Su versión del héroe será más joven que la de Affleck y estará separada del Universo Extendido de DC (Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice, Justice League, Wonder Women, Aquaman). Es similar al Joker de Todd Phillips, que vio a Joaquin Phoenix interpretar al Príncipe Payaso en una película completamente independiente.