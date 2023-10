Michael Bublé cambiará los escenarios por los sets de filmación

Ciudad de México.- Michael Bublé contempló su retiro para dedicarse a la familia desde hace algunos años, aunque ahora parece que este momento está cerca.

El cantante reveló en entrevista que además de su vida familiar, también planea enfocarse en las películas. “Llevo 20 años haciendo esto, y lejos de quejarme, me siento agradecido y feliz con el recibimiento de la gente, pero es tiempo de hacer otras cosas. Estoy desarrollando mi faceta de empresario, estoy gestionando nuevos negocios y claro... Creo que me retiro de las giras, no sé cuánto tiempo, pero pasará algo para que regrese”, confesó.

El artista, quien se casó con Luisana Lopilato y tuvo cuatro hijos, aseveró que se encuentra en la edad perfecta para concentrarse en su seres queridos.

No estoy pensando en hacer nuevas canciones, nuevos discos. Voy en otra dirección. Estoy pensando en estar más cerca de mis hijos, llevarlos a la escuela, cocinar y jugar con ellos. Tengo a la mejor familia del mundo porque mi familia de Canadá se lleva de lo mejor con mi familia de Argentina, y eso lo quiero disfrutar”

Destacó.

Alejarse de los escenarios

Acto seguido, Michael Bublé reafirmó su idea de alejarse de los escenarios y subrayó: “Entonces, no diría cuánto tiempo, pero sí que pasará un periodo importante para que vuelva a estar en un show”.

Por otra parte, pese a que no quiso confirmar el enfoque que tomará en el séptimo arte por cuestiones de confidencialidad, el intérprete de “Feeling Good” y “Sway”, externó su deseo de construir personajes arriesgados.

“Hay un poco de todo en mi cabeza. El cine de autor me encanta, el cine comercial también. Y sobre eso me quiero ir. Creo que el próximo año les daré la sorpresa y habrá momentos muy buenos para mí”, manifestó.

Cumplir su sueño

Finalmente, el cantante reiteró que será gracias a su ausencia de los escenarios que podrá cumplir este sueño en su vida.

“Estoy muy consciente de que es un reto, pero eso me gusta, porque ahora la música me está llevando a otra dirección, y también quiero explorar esa faceta mía que tenía apartada por cumplirle al cien a los shows, a los compromisos promocionales, a todo ello”, puntualizó.