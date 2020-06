Mia Khalifa agradecida por las muestras de apoyo para eliminar contenido porno

Luego que Mia Khalifa solicitara que se elimine su contenido para adultos específicamente en PorHub, miles han sido las muestras de apoyo hacia ella. Asimismo solicitó a la productora Bang Bros el dominio del material donde ella aparece.

Desde ese momento se empezó a promover el hashtag #JusticeForMia para apoyarla y que pueda cumplir con ese objetivo.

Khalifa hace poco respondió a un usuario en instagram que la etiquetó en una publicación sobre su carrera porno a lo que respondió:

"Esos 11 videos me perseguirán hasta que muera, y no quiero que otra chica pase por eso, porque NADIE debería".

El pasado 24 de junio escribió en twitter: "Nunca he hablado de esto porque me hicieron sentir como si no pudiera contar mi historia sin ser ridiculizada por el público en general.Ahora me siento segura, y también siento la necesidad de descargar algunas cosas que me han perseguido durante mi breve período en la industria".

Mia también compartió una publicación "thegirlgangmx" donde les agradeció en español tras haber explicado en qué consiste esta campaña que ha empredido. Escribió: "gracias, te amo mucho".

Mientras tanto en sus historias en Instagram mostró todo el apoyo que ya ha recibido. En una de sus publicaciones agradeció a la creadora del hashtag Bella, que no ha dejado de difundir conciencia en cuatro días. #JusticeForMia llevaba en esta red social más de 11 millones de vistas.

"Prometo que haré de #justiceformia el primer paso para cambiar, este movimiento que estas niñas han comenzado arrojará luz sobre las prácticas depredadoras de esa industria y ayudará a salvar a las miles de niñas anuales de las mismas trampas."

También abrieron una cuenta en Change.org para exigir esta petición de entregarle todo su material además de eliminar todo su contenido de las redes.

A continuación compartimos la reseña de este portal quien ya está cerca de recoger un millón de firmas.

"Mia Khalifa, de 27 años, apareció en la industria del porno durante un corto período de 3 meses en 2014 a la edad de 21 años. Solo le pagaron $ 12k de los millones de dólares que Pornhub y BangBros hacen con sus videos.

El infame video de hijab ha recopilado amenazas de muerte de ISIS que han atacado a Mia desde el lanzamiento del video en 2014 hasta hoy. Mia asiste a la terapia de manera constante por trauma, angustia emocional y las consecuencias del acoso escolar.

Mia y su equipo han brindado innumerables ofertas financieras a los actuales propietarios de su nombre de dominio y videos pornográficos en vano. Las grandes corporaciones no le están dando a Mia Khalifa una oportunidad justa de exigir su contenido en la corte debido a la ventaja financiera.

Estamos exigiendo que se devuelvan sus nombres de dominio, se eliminen sus videos y se discutan de manera justa en la corte sin poner a Mia Khalifa en una profunda ruina financiera. Mia ha expresado su arrepentimiento por sus decisiones en la industria del porno varias veces.

Por favor, considere firmar esta petición para apoyar los futuros esfuerzos de Mia Khalifa y llevarle justicia."