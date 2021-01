"Mi mayor proyecto": Dulce María

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 3 de diciembre, Dulce María cargó por primera vez a su hija, fruto del amor que ha mantenido con Paco Álvarez, después de tres años de relación y actualmente esposos.

Fue por medio de su cuenta de Instagram, que la ex RBD compartió un emotivo video en el que aparece dándole un beso a su bebé, quien se puede ver que se encuentra disfrutando de su siste.a

Dulce aprovechó para dedicarle un mensaje de amor, en el que expresó su agradecimiento a la vida por estar sana y salva a lado de su hija, y es que la bebé llegó justo en plena pandemia por Covid- 19.

Mi mayor proyecto... cuando sonríes toda la vida se me ilumina y me llenas de esperanza tu vida no tiene precio y el que estemos aquí sanas y salvas no lo cambiaría por nada!! Gracias a Dios por tu vida mi lucecita!" escribió la actriz.

Ante esta hermosa publicación, Paco no se pudo resistir y le hizo saber el gran amor que siente por ambos, mientras que sus seguidores aprovecharon para brindarle cientos de mensajes de apoyo y cariño a la cantante.

Hay que recordar que la intérprete de "No pares", no estuvo presente durante el reencuentro de RBD porque justamente tenía apenas días de haber dado a luz, por lo que no estaba en condiciones de poder formar parte del evento, sin embargo brindó su apoyo incondicional a sus compañeros.