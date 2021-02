"Mi mamá nunca me enseñó a amarme a mi": Bárbara de Regil

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil es unas de las actrices más queridas del país, pero desde que comenzó la pandemia por Covid-19, es una de las figuras públicas que más fama ha logrado obtener en redes sociales.

La influencer en estos meses ha compartido contenido donde motiva a sus seguidores a mejorar sus hábitos alimenticios, hacer ejercicio diariamente, todo esto para poder tener una vida más saludable.

Sin embargo otras de las cuestiones que ha llamado la atención de la actriz, es que ha hecho varios videos motivacionales donde busca inspirar a sus fanáticos a ser su mejor versión.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que compartió unos videos en los que Bárbara reveló que su madre no le había enseñado a amarse a ella misma, por supuesto la declaración ha causado polémica en las redes sociales.

A mi no me se enseñaron a amarme, o sea mi mamá hizo lo que pudo como madre, y la amo, pero mi mamá nunca me enseñó amarme a mi, entonces crees pensando que no eres lo suficientemente bonita y que no eres suficiente" dijo la actriz.