"Mi aventura favorita": la felicitación de Emilio Marcos a Karol Sevilla por su cumpleaños

MÉXICO.- Este 9 de noviembre Karol Sevilla está celebrando su cumpleaños 22 y sus redes sociales se han llenado de felicitaciones. una de ellas es la de Emilio Marcos, su novio e hijo de Niurka y Juan Osorio, quien dedicó un par de publicaciones a Karol.

"El problema que tengo contigo, es lo bien que me caes. Me haces enojar como nadie, me sacas de mis casillas y muchas veces, tu humor bipolar me vuelve loco. Lo cagado es que la gente de afuera lo puede ver como algo negativo, cuando en realidad, te has convertido en mi aventura favorita de todos los días. Te amo. Feliz Cumpleaños señorita Sevilla. La estaré molestando por muchos más".

En esta publicación, la cantante respondió: "Te amo, gracias por aguantarme todos los días, por aguantar mis berrinches, pero sobre todo por amarme tanto".

Su romance

Los jóvenes cantantes conforman una de las parejas jóvenes más estables del medio del espectáculo. Los dos parecen demostrar que se puede disfrutar de una relación estable a pesar de estar en el ojo de los medios.

En 2020, los cantantes hicieron un video musical llamado "Coro de Amor", a partir del cual surgieron los rumores de que pudieran actuar juntos en una telenovela, pero también sobre un posible romance.

Aunque en ese momento los jóvenes negaron el rumor, fue cuestión de tiempo para que saliera a la luz su noviazgo. A partir de entonces, la pareja comenzó a compartir contenido juntos y de manera abierta, especialmente en TikTok, donde hacen diversas dinámica de pareja.

Tanto Karol como Emilio han crecido en el medio del espectáculo, Karol con series como Soy Luna, y también ha sido juez de programas como Pequeños Gigantes, mientras que Emilio se ha desarrollado en telenovelas como Mi Marido tiene Familia y también se ha enfocado en la música.