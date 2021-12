Mhoni Vidente reveló que fue amante de un narco y la secuestraron por un ajuste de cuentas

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la publicación del polémico libro de Anabel Hernández en el que revela las identidades de las famosas que presuntamente tuvieron alguna relación sentimental con narcotraficantes, Mhoni Vidente aceptó que ella fue una de ellas.

Al hablar del caso de Galilea Montijo en el canal de YouTube de “El Heraldo”, la vidente exhortó a la conductora a que dijera la verdad, ya que la prensa dejará de acosarla, como lo hicieron con ella en algún tiempo.

Mhoni platicó que al igual que la presentadora del programa “Hoy”, la prensa también descubrió que fue amante de un narcotraficante, ya que uno de sus amigos, antes de morir, habría revelado su nombre entre la lista de sus amantes.

No estamos hablando de un TvNotas, no estamos hablando de un chisme, estamos hablando de que la mujer (Anabel Hernández) se documentó y entrevistó a los asistentes. Así me sacaron a mí cuando yo andaba con este señor, porque el compañero de este señor, cuando lo matan, le preguntan quién era la amante: ‘Ah, pues Mhoni y esta, y esta’, porque todos te van a poner el cuatro”, comentó.

La pitonisa resaltó que la verdad siempre saldrá a relucir y “nadie tapa el Sol con un dedo”, por eso ella optó por decir la verdad sobre su vida, sobre lo que fue y ha sido siempre, para evitar problemas posteriores.



¿Cómo entró Mhoni Vidente al mundo de los narcos?

En sus revelaciones, Mhoni Vidente dejó entrever que sus amoríos con el narcotraficante fueron en su juventud, ya que destacó que desde los 15 años de edad, se puso implantes mamarios y “se trastornó” de tanto dinero que tenía; dinero mal habido, según dijo.

“Siempre me dijo mi abuelita esto: ‘Dinero que viene de nalga, mier… se hace’. Acuérdense de eso. No hay dinero que te rinda cuando es mal habido, no lo puedes disfrutar. Mejor ahora, lo disfruto, los mil pesitos que gano, como mejor, piso mejor y vivo mejor”, apuntó.

La experta en el tarot dijo que una de sus amigas fue quien la indujo en el mundo de los narcotraficantes, ya que ambas se dedicaban a la prostitución.

“¿A mí, quién me llevó con este señor? Pues otra amiga, te ponen. Para ser prostituta necesitas de otra para que te venda. Yo lo viví, amigos. Yo viajaba en avión privado, yo tuve todos los relojes que se puedan imaginar. Una vez que me regalaron un anillo, este señor, cuando lo vendí, ese anillo, me compré una casa”, externó.

En esos momentos, la única preocupación de Mhoni era pensar en qué se gastaría las fajas de billetes que su amante le daba y qué ropa se iba a comprar, ya que la consentían como nunca.



Mhoni Vidente fue secuestrada por un ajuste de cuentas

A pesar de los lujos y la vida de fantasía que tenía al lado del narcotraficante, el sueño se le convirtió en pesadilla después de que pensó que moriría en un secuestro que sufrió por un ajuste de cuentas.

“Ah, pero cuando me secuestraron voltee a ver a Dios y a la Virgen María. Cuando me secuestran, no fue por secuestro, fue por un ajuste de cuentas y supe: ‘Dios santo, en mi vida me pongo en esto”, añadió.

Mhoni aclaró que no juzga a nadie, ya que no es delito tener amoríos con personas relacionadas con el narcotráfico, aunque sea moralmente no sea bien visto.

Anécdota a partir del minuto 38:20