Met Gala: 5 looks que jamás olvidaremos

La MET Gala es un evento de moda exclusivo en la ciudad de Nueva York. En esta pasarela muchos diseñadores deciden invitar a modelos o influencer para mostrar sus 'looks'.

La exhibición de este año es 'In America: An anthology of fashioned' con el tema 'gilded glamour'.

Por ello, te recordamos los 'outfits' más famosos en otros años.

1.-Billie Eilish, vestido influenciado por Marilyn Monroe

La gala del 2021 llevaba de tema 'En América: Una Antología de la Moda' y que mejor inspiración que la misma actriz Marilyn Monroe. Billie Eilish portó un vestido de 'Oscar de la Renta' y pusó de condición que lo haría si la marca se comprometía a ya no usar más piel en sus diseños.

2.- Kim Kardashian y Kanye West en 2021

Kanye junto a Demna Gvasalia de Balenciaga decidieron crear un diseño 'único' para su pareja en color negro completo. Sin embargo, desató una serie de memes por parecer 'una sábana'.

Algunas teorías apuntan se uso para promocionar el álbum que saldría 'Donda' y su línea de ropa o por ser Kardashian un símbolo por si solo y no ocupar más que su silueta para ser reconocida.

3.-Zendaya disfrazada de Cenicienta

En el 2019 se buscaba la sátira e ironía, Zendaya representó a la firma de Tommy Hilfiger con un vestido que se iluminaba 'con el efecto de una varita mágica'.

4.-Jared Leto en 2019

Jared Leto año tras año es recordado por su presentación en 2019 junto a 'su cabeza'. El outfit fue 'Gucci'.

5.-Rihanna es un vestido amarillo

La cantante Rihanna deslumbró en el 2015 con un vestido Guo Pei. Ese año la temática fue China: Trough the Looking Glass".