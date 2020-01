Meryl Streep narrará corto animado sobre el Día de la Tierra

ESTADOS UNIDOS.- Meryl Streep se une a Apple TV Plus para narrar un cortometraje animado sobre el Día de la Tierra, que se estrenará el 17 de abril.

Titulado "Here We Are: Notes for Living on Planet Earth", el cortometraje también presentará las voces de la estrella de "State of the Union" Chris O’Dowd, la joven estrella de "Room" Jacob Tremblay y la estrella de "Loving" Ruth Negga.

En la celebración del Día de la Tierra, que se celebra el 22 de abril, la película animada sigue a un niño precoz de siete años que, en el transcurso del Día de la Tierra, descubre las maravillas del planeta de sus padres, y de una misteriosa exhibición en el "Museo de todo". Streep proporcionará una narración en off para acompañar las imágenes.

La película de 36 minutos proviene de la casa de animación independiente nominada al Oscar Studio AKA y fue escrita por Philip Hunt y Luke Matheny. Hunt es director y productor ejecutivo junto a Sue Goffe y el autor Oliver Jeffers. Alex Somers, quien marcó "Captain Fantastic" es el compositor musical.

"Here We Are: Notes for Living on Planet Earth" se basa en el libro más vendido del New York Times de Jeffers.