Merle Uribe olvida maltrato de su hijo y hace las paces con él

CIUDAD DE MÉXICO.- A más de dos meses de darse a conocer que Merle Uribe había huido de la Ciudad de México con rumbo desconocido para escapar del infierno en que la que la tenía viviendo su hijo Héctor Tapia, a quien acusó de maltrato físico y verbal ante las autoridades, ahora la actriz reveló que ya hizo las paces con él.

“Yo la verdad perdoné a Héctor y él me perdonó a mí, o sea yo no quiero traer esa carga nunca más, o sea no sé cuándo me puedo a morir, ahora sí no sabes… ya no es tiempo de estar peleando con la gente, finalmente pues es mi hijo, yo lo parí y pues la verdad yo fui la que bajé la cabeza y le dije a su hermano Francisco ‘dile a tu hermano que me perdone y él espero que me perdone’, y me dijo Francisco ‘Héctor no te odia y dice que sí’”, contó en entrevista para el programa Ventaneando.

Merle aseguró que el momento que se vive en el mundo con la pandemia del Covid-19 tuvo que ver para cambiar la postura que tenía en contra de su retoño.

“No sé, estando aquí sola… se me quiebra la voz, porque la verdad ando muy sensible… la verdad, pero le dije ‘sabes qué, creo que no debemos tener un odio, somos una familia muy chiquita, somos ustedes dos y yo. Es momento de que, aunque estemos lejos, estar juntos porque además ese bicho hace que las personas, fíjate la enseñanza, tienen que morir solas porque si no, pueden contaminar a su familia’”, detalló.

Por último, Uribe confesó que espera reencontrarse con Héctor cuando termine la contingencia sanitaria en México. “Sí, seguramente pasará, y esperemos que esto acabe pronto, porque ahorita no puedes viajar, pero en cuanto esto pase, será lo primero que yo trataré de hacer. Con Francisco yo si me hablo diario y todo, pero con Héctor ahí va, pero yo siento que sí me ha quitado un peso de encima, porque dije, igual y me muero, y me muero sola, porque así es esta muerte, sola, y a lo mejor ni se enteran”.