"¡Mentirosa!"; Exhiben a Aylin Mujica por fingir su secuestro.

CIUDAD DE MÉXICO.- Aylin Mujica impactó a sus seguidores este martes al dar a conocer que fue víctima de un secuestro express durante la madrugada de este domingo, al abordar un taxi para tomar un vuelo de la Ciudad de México a Miami.



Sin embargo, los conductores de “Ventaneando”, particularmente Daniel Bisogno, se encargaron de exponerla en el programa como una mentirosa, pues la actriz cubana habría fingido su secuestro para justificar su salida de la obra de teatro “El Cuarentenorio Cómico”.

"El dia de ayer sacamos un mensaje de Aylin Mujica que habia sido victima de un secuestro express, y yo expresé que no podía ser poque tuve función con ella y no concidieron los horarios ni la historia. Sin embargo, nos enteramos que fue de domingo para lunes porque salía rumbo a Miami. Ahi fue la primera mentira, no podemos llamarla de otra manera", comenzó Daniel, quien también participa en el "Cuarentenorio Cómico".

En la emisión de este miércoles, Bisogno entrevistó a Alejandro Gou, productor de la puesta escénica, quien concordó con que la actriz había mostrado una actitud sospechosa.

“Durante una plática me dijo que necesitaba faltar dos semanas al Cuarentenorio, porque su papá le quitó el pasaporte porque no la dejaba regresar a México porque primero la seguridad (…) luego dijo que por mientras tomaría un trabajo en Telemundo, y yo de ‘¿Hoy mismo te lo ofrecieron?’ y dijo que como el presidente de Telemundo la vio muy preocupada le ofreció un trabajo”, relató.



La asaltan, pero no le quitan el pasaporte o el celular, que es lo primero que te quitarían. Y desde la mañana le manda un mensaje a Germán Ortega para saludarlo que había llegado muy bien a Miami”, comentó.

Las sospechas de Alejandro se sumaron a que Aylin se negó a hacer una denuncia, y además que muchas de sus declaraciones contradecían a otras.

“El sector donde ella tomó el taxi, que ya me la imagino saliendo con seis maletas caminando para tomar un taxi de la calle a las 3 de la mañana en el museo de Soumaya, hay miles de cámaras del CS5 que podrían ver en qué taxi se subió (…) Me ofrecí ayudarla con la denuncia y me dijo que no, que no quería saber nada de denuncias ni nada”, narró.

Esto, sumado al nerviosismo que Aylin mostró en los últimos días al intentar hablar con Alejandro, hizo que supusiera que todo esto había sido un plan con maña para poder justificar que se iría en pleno estreno del "Cuarentenorio Cómico".

“Si ella hubiera dicho que le salió la oportunidad, órale, adelante, con tiempo llevamos una suplente, y no se me hace justo que el trabajo de todos sus compañeros, con tanta publicidad y toda la inversión hecha, yo dudo porque no tengo las pruebas en las manos, pero mi suspicacia me dice otra cosa”, remató.

Por ahora, Andrea Escalona será quien reemplace a Aylin en el Cuarentenorio, pero la acción de la actriz hizo enojar a los conductores de “Ventaneando”, especialmente a Daniel Bisogno quien es buen amigo de Alejandro Gou.

“Aylin Mujica fingió este asalto que no existió, salió a dar función y ya quería hablar con él (Alejandro) y no se atrevía. Su vuelo salía a las 6 am y si a las 4 te secuestran, pasas por todos los bancos y todo (…) Llegas a Miami y a las 10, después de ese evento traumático que te pregunten, ¿cómo aterrizaste?? Divinamente”, despotricó Daniel.



Y sumando esto a otros escándalos de actrices cubanas como Livia Brito y Niurka Marcos, Bisogno hizo la siguiente declaración.



“Para mí, las cubanas han venido a hacer unas desgracias en la vida”.