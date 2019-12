Mensaje de Karla Panini desata la furia en redes sociales

HERMOSILLO, Sonora.- Karla Panini se hizo famosa luego de interpretar a una de ‘Las Lavanderas’, programa que realizaba a lado de su amiga y compañera Karla Luna. Sin embargo, la historia de ambas tomaría un camino muy turbulento al darse a conocer que Panini había mantenido una relación en secreto con el esposo de Luna.

Aunque ya pasaron algunos años sobre ese mediático caso, Panini no ha logrado recuperar el cariño del público, sus redes sociales están llenas de comentarios negativos que realizan los usuarios que siguen recordando lo que pasó con Luna, es por esto que la famosa suele en ocasiones contestarles sin tomar mucha importancia, tal como lo hizo hace unos días.

Karla acudió a su cuenta de Instagram para publicar lo que se convertiría en un polémico mensaje, donde hace recordar a sus seguidores que ella se quedó con el esposo de su amiga.

‘‘Tantas bocas hablando mal de mí y ¿adivinen qué? La única que me interesa, me besa’’, detalla el texto en la cuenta oficial de Instagram de la famosa.

Como era de esperarse, esto desataría aún más comentarios negativos hacía Panini, pues usuarios no dudaron en darle su punto de vista.

‘‘El karma de la vida es perro uno no se va de esta vida sin pagar lo que debe saludos’’, ‘‘No puedo decir que estoy de acuerdo en cómo se dieron las cosas entre ustedes, porque no es algo que me gustaría vivir a mi. Pero si Dios te perdona y no los juzga no tengo porque hacerlo yo. Que Dios tenga misericordia de todos. Que sigan fuertes en su camino’’, ‘‘Siempre es buena la vieja confiable de refugiarse en un Dios, para pretender que sus tiempos de ser unos malditos egoístas insensibles nunca pasaron’’, ‘‘Desde que contestas es porque te arde que te pongan cosas’’, fueron algunos de los comentarios que recibió Karla Panini.