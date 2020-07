Memo del Bosque estaba tan grave que médicos pensaban que moriría

Este domingo el productor Memo del Bosque estrena "Un Minuto para Ganar VIP", programa conducido por Héctor Sandarti que marca para ambos un regreso: Memo vuelve a producir para Televisa luego del trasplante de médula al que fue sometido a finales del año pasado y Héctor vuelve a la empresa.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Del Bosque compartió sobre su proceso de recuperación y recordó lo difícil que fue someterse al trasplante de médula ósea tras padecer linfoma de Hodgkin, ya que hubo días en los que le pedían a su esposa, Vica Andrade, que no se fuera del hospital porque posiblemente su esposo no pasaba de esa noche.

"Se me complicó mi situación por una bacteria que se metió por el catéter a la sangre y eso nos complicó por completo todo, había días en los que le decían a Vica 'no te muevas porque no sabemos si pase la noche'. Fue una semana que me llevaron a cuidados intensivos, yo sabía que me sentía mal, pero no sabía hasta qué grado, ya luego me fueron platicando, vi las fotos que me tomaron y que seguramente un día las mostraré y realmente me veía mal", comentó.

El trasplante, dice, es una de las experiencias más fuertes a las que se ha sometido, físicamente hablando. "No sé cómo aguanté lo que aguanté", contó.

"Justo anoche estaba acordándome, antes de dormir, de cómo me sentía, fue una cosa muy fuerte y por otra parte quieres vivir y te tienes que someter a cosas extremas. Yo ya había intentado con quimios y no daba resultado".

Afortunadamente, su esposa, familia, hijos, amigos y gente que no lo conoce pero lo sigue, le dieron mucha energía y fuerza mental para poder afrontar todos los obstáculos.

"Mientras la campana no suene la batalla no ha terminado, tengo hijos pequeños y decía 'espérame, aguántame diosito, déjame vivir un poco más con ellos y seguir disfrutándolos'. Al final aquí estamos, en un renacer, en una segunda oportunidad y hoy en día no hago otra cosa que tratar de ser feliz".

Tras estos meses de recuperación, el productor debe seguir con algunos tratamientos para fortalecer su sistema inmunológico, sin embargo, por la pandemia los médicos le han recetado estar lo más posible en casa, comer bien y hacer ejercicio, en lo que todo vuelve a la normalidad, pero ha estado monitoreándose.

"Me hice estudios, uno en febrero y otro hace como tres semanas y salí limpio, eso me hizo inmensamente feliz porque hace tres años en los exámenes no salía limpio, pero tengo los pies en la tierra, sé que ya me pegó y tengo que estar prevenido porque nos sabes cuándo vuelva a aparecer, no descuidarte, seguir vitaminándote, todo lo necesario para evitarlo, pero ojalá y ya que pase pronto y todo vuelva a la normalidad", señaló.

Un minuto para ganar VIP se estrenará esta noche a las 21:00 horas por Las Estrellas. Es un programa de concursos en donde cada programa tendrá diez juegos de 60 segundos. Los ganadores irán acumulando un premio económico que puede ser hasta de 2 millones de pesos.

Los participantes son famosos que representarán a familias mexicanas, entre ellos Michelle Renaud y Danilo Carrera, Irina Baeva y Gabriel Soto, Andrea Legarreta y Erik Rubín, Ariel Miramontes, entre otros.

Cada participante tendrá tres vidas que podrá usar para seguir avanzando pero también tendrá la opción de retirarse con un premio garantizado.