Paulina Rubio se sincera sobre su maternidad y los padres de sus hijos

Ciudad de México.- Paulina Rubio se expresó sobre su vida personal, pues más allá de ser artista, también disfruta de la maternidad, y de vez en cuando comparte esa experiencia con sus seguidores.

La cantante es madre de dos niños, quienes son fruto de su relación con Nicolás Vallejo-Nágera y el cantante Gerardo Bazúa.

Aunque Paulina aseveró en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que los menores habían heredado más cosas de su familia.

A mí, tienen algo de su papá, pero los dos se parecen, son muy similares entre los dos, de carácter son completamente diferentes, Eros es yo, es el fuego de la familia, y Nico es agua, es transparencia, es el bonachón, es como Enrique, y Eros es Paulina”

Contó la artista.

Mala relación

Debido a que la relación con los padres de los menores no es la mejor, Rubio se pronunció sobre el hecho de no haber tenido suerte a la hora de elegir una pareja sentimental.

“A lo mejor no escogí bien, pero mi mamá me dio herramientas para seguir firme, no importa equivocarme, está bien, te hacen mejor, no importa si pierdes, pero para ganar hay que perder, y para perder hay que ganar”, declaró.

Por otra parte, al recordar la reciente muerte de su madre, la gran actriz Susana Dosamantes, la llamada Chica Dorada manifestó: “Mi mamá, una bella, divina, muy afortunada de tenerla en mi amor, de que fue mi madre, y aquí estamos…”.

Recuerda a su madre

Finalmente, al recordar los últimos momentos de vida de Susana, Paulina se dijo agradecida por haber tenido la fortuna de pasar tiempo con ella antes de su partida.

“Me imagino que estuvo con momentos de incertidumbre, momentos de saber que te vas, Dios nos dio tiempo para despedirnos sin saberlo, mi madre se fue como una estrella, como lo que era, con su estela, y eso es lo único que tengo, como la realidad, entonces con eso me quedo, hay que seguir adelante como ella quería, el show debe continuar”, expuso al respecto.