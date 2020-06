Yuriria quiere una nueva oportunidad

No por ser mamá se puede estar feliz con la vida que se lleva y por ello Yuriria del Valle, actriz de "Narcos" y "Tijuana", interpretará a una que buscará cambios.

Así se le verá en "No, porque me enamoro", comedia fílmica en la que su hija recaerá en manos de Sofía de Llaca ("El club") y cuya tesis principal es que no se debe juzgar a las personas por nada.

"El personaje es bonito porque tiene un mundo interno bueno y complejo; está en un momento de la vida en que dice que ella hizo tal cosa, pero ya no quiere ser así, quiere abrir una puerta y brindarse la posibilidad", comenta Del Valle.

"Además de tener una hija adolescente en conflicto y viviendo muchas locuras, la cosa es que las apariencias son las que engañan", agrega.

"No, porque me enamoro" es dirigida por Santiago Limón, y es el debut cinematográfico actoral y protagónico de Román Torres, cantante del grupo Matisse.

En la historia, De Llaca es una chica con el sueño de ser música y conoce a un nerd, con sobrepeso, de quien se enamora.

Emiliano Zurita forma parte del elenco, encarnando a un reggatonero.

"Se trata de una historia de amor, la verdad bien llevada", considera Del Valle sobre la cinta producida por Inna Payán.

Además de "No, porque me enamoro", la actriz espera el lanzamiento de "Souvenir", un drama que aborda el tema del alquiler de vientre.

Paulina Gaitán y Flavio Medina completan el reparto de la historia que estrenó en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara 2019.

"Soy una mujer que no puede tener hijos y recurre al alquiler para ver eso, todo es muy fuerte, las cosas cambian", indica.