Megan Fox explota contra su ex Brian Austin Green

ESTADOS UNIDOS.- Megan Fox es muy estricta cuando se trata de la privacidad de sus hijos. Razón por la cual, estalló en cólera cuando vio que su ex esposo Brian Austin Green publicó una foto del pequeño Journey.

En Instagram, el actor compartió una imagen en la que aparece disfrutando del Halloween con el pequeño de 4 años. Ambos lucen sus disfraces para la ocasión y aunque muchos comentarios aplaudieron la divertida imagen, hubo alguien a quien no le gustó: Megan Fox.

¿Por qué Journey tiene que estar en esta imagen? No es difícil recortarlos o elegir fotos en las que no aparecen. Pasé un gran Halloween con ellos ayer y, sin embargo, no aparecen en mis redes sociales”, comenzó Fox en su mensaje.