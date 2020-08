Médicos regañan a Miguel Bosé

HERMSOILLO, SON.- Ni ser bloqueado de Twitter fue impedimento para que Miguel Bose continuara despotricando contra las vacunas y las medidas preventivas del Covid-19. Ahora, el intérprete de “Amante Bandido” criticó el uso obligatorio de cubrebocas e invitó a sus seguidores a una protesta pacífica en la Plaza Arriaga de España.

Esto último lo hizo a través de su cuenta oficial de Facebook, el cantante publicó un flyer donde dice que los asintomáticos no tienen porqué portar mascarilla, y el uso obligatorio atenta contra la libertad.

“Los asintomáticos no contagian, son personas sanas privadas de la libertad. ¡No! Rotundo a la nueva normalidad que nos deshumaniza y nos distancia. Nos reuniremos de forma pacífica para manifestar nuestro desacuerdo con las medidas adoptadas por España (Las más restrictivas de Europa). Todos los lunes a las 20:00 en la Plaza Arriaga”, invitó Bosé.

En la publicación, figuran comentarios de varios de sus fans, entre ellos médicos, que le piden al cantante que no contribuya a la desinformación.

“Hola Miguel Bosé, soy tu fan, como médico te invito a no impulsar ese movimiento. El uso de cubrebocas sí es indispensable si queremos que baje la mortalidad. La movilidad debe disminuir en la medida posible, los médicos ya no queremos más muertes. Ya estamos agotados, ayúdennos ayudándose”, explicó un usuario.

“Trabajo en salud, he visto gente morir, compañeros del gremio fallecer y si me he salvado es por las medidas que adopto. Mi libertad termina donde empieza la del prójimo. Te admiro de niña, pero este último tiempo no comparto tus pensamientos”, escribió Rosa Benítez.

“Qué rarísimo que los que trabajamos en sector salud, en especial los odontólogos, usamos toda nuestra vida cubrebocas en la práctica y no hay un solo estudio que demuestre daño. Ni conozco algún conocido colega que haya tenido algún problema”, compartió Mar Ina.