"Me violó": Lupita Castro declaró supuesto abuso de Vicente Fernández

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días Lupita Castro por medio de su cuenta de TikTok dio a conocer que había recibido una serie de supuesto abuso por parte del reconocido cantante, Vicente Fernández.

El programa de 'Chisme No Like' se encargó de entrevistar a la cantante para conocer más detalles de lo que pasó, ya que en otros programas televisivos le han cerrado la puerta.

Después de 40 años, Lupita Castro decidió hablar claro y fuerte ante esta situación que vivió cuando apenas tenía 17 años y se mantenía virgen, aprovechó el medio para poder denunciar en nombre de todas esas mujeres que han vivido este tipo de situaciones.

La cantante reveló ante las cámaras del programa que el intérprete de "Un millón de primaveras" supuestamente había abusado de ella, y que no se había atrevido hablar por miedo y que jamás mentiría con algo así.

Me conoció en la posada de Siempre en Domingo, y ahí él me sacó de la fila porque era lógico, los más famosos, estaban enfrente y los menos famoso en medio, llegó y me agarró del brazo, vente conmigo para enfrente, le dije no puedo porque vengo con mi hermana, me tomó del brazo y me llevaron", dijo Lupita.

Después de eso la artista reveló que la llamaron para trabajar, pero por ser menor de edad, tenía que hablar con sus padres, pero admitió que "Chente" siempre se portó muy bien con su familia, que incluso lo querían mucho, pero su cuñada también tiene cosas que decir al respecto.

Al ser cuestionada por la conductora de Elisa Beristain, de como y dónde había vivido el abuso, la cantante confesó que sucedió en San Luis Potosí, pero en aquella ocasión, quien la pudo acompañar a esa presentación fue una amiga de su madre, ya que sus familiares

se encontraban en Estados Unidos.

Me invitó a cenar, entonces me dijo: ¿quieres una bebida?, le dije: no, entonces él: "si anda vamos a tomar", yo no sé en ese momento me sentí mareada, después me dijo vamos al sillón y ahí empezó muy fuerte, y yo pues no, porque quería casarme de blanco y todo, él lo sabia de esa condición y ahí empezó el forcejeo, como yo estaba muy mareada y la verdad a mi me dio mucho temor" dijo Lupita Castro.