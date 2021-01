"Me tocó con el narco", pensó Martha Higareda al conocer a Saúl "El Canelo" Hernández

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante una entrevista transmitida por YouTuve, donde el presentador de televisión Jordi Rosado invitó a la actriz Martha Higareda a platicar anécdotas, la actriz recordó el día que conoció a Saúl Álvarez y confesó pensar "Me tocó con el narco".

Higareda platicó la divertida anécdota de como conoció al boxeador durante un encuentro en el aeropuerto de la Ciudad de México, ambos viajaban al mismo destino por trabajo, pero ellas no lo reconoció, en cambio pensó que era un narcotraficante.

A través del podcast "De todo un mucho", la actriz mexicana contó a Jordi Rosado que se encontraba en un aeropuerto cuando un "pelirrojo" se le acercó para pedirle una fotografía, pero por la vestimenta y su grupo de amigos imaginó que se trataba de alguien que estaba inmiscuido en el narco.

"Estaba a punto de tomar un avión, se me acercó un chavo pelirrojo que traía como un grupo de otras personas, como nueve personas, todos vestidos como con muchas marcas; este chavo se me acerca y me dice '¿eres Martha Higareda?, yo 'sí', '¿me puedo tomar una foto?' Me tomé una foto con él", así comenzó su relato la actriz de Amar te Duele.