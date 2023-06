‘Me dijo que me iba hacer hombre’, Nieto de Cantinflas, revela la pesadilla que fue vivir con su papá Mario Moreno Ivanova

CIUDAD DE MEXICO.- El nieto del cineasta mexicano Mario Moreno ‘Cantinflas', habló de las malas experiencias que le dejó los años que vivió con su padre, pues considera que fueron de terror.

Gabriel Moreno, hijo de Mario Moreno Ivanova quién falleció en 2017 debido a un infarto, confesó que su padre lo drogaba y lo prostituía cuando apenas era un adolescente para que éste se convirtiera en un ‘hombre’.

Así declaró Gabriel las trágicas vivencias que tuvo con su fallecido padre

‘Mi papá me dijo que me iba a hacer hombre, me llevó a un prostíbulo muy conocido en México que ya no existe, empezó a sacar grapas, me dijo que le jalara, le dije que no y me dio unos golpes y pues por miedo a que ya no me siguiera pegando le jale a la cocaína’, relató.

Además, por medio en entrevista en el podcast ‘No pasa nada’, recordó que sus adicciones comenzaron a los 16 años y que esto lo orilló a tener que convertirse en un delincuente, robando y hasta prostituirse para seguir consumiendo sustancias ilícitas.