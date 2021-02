"Me dijeron que tenía que bajar de peso y ser talla 2 para ser protagonista": Sandra Echeverría

CIUDAD DE MÉXICO.- Sandra Echeverría ha tenido una larga trayectoria artística en el mundo de la televisión y es que desde una edad muy temprana comenzó a tomar clases de teatro para poder destacar en el espectáculo.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que la actriz publicó una fotografía en la que aparece en bikini de dos piezas que le permitió presumir su abdomen plano.

En la publicación agregó que en un principio se le decía que para poder llegar ser protagonista de una telenovela tenía que llegar a cierto peso, y en aquel momento la actriz estaba lejos de alcanzarlo.

Además confesó que después de haber tenido a su hijo se le decía que estaba muy delgada y que tenía que recuperar masa muscular para poder salir en televisión.

De chiquita siempre me dijeron que tenía que bajar de peso y ser talla 2 para llegar a ser protagonista (obvio no estaba cerca de serlo) me traumaron y toda mi adolescencia traté siempre de bajar de peso. Después de tener a mi hijo me decían que tenía que subir de peso que porque había bajado mucho. Igual cuando tuve una bacteria en mi intestino. Total que uno nunca es suficiente para nadie" escribió la actriz.