Mayela Laguna afirma que su hijo Apolo le daba felicidad a Silvia Pinal

Ciudad de México.- Mayela Laguna, la ex pareja de Luis Enrique Guzmán, ha estado en el centro de la atención mediática debido a una disputa sobre la paternidad de su hijo, Apolo.

Luis Enrique Guzmán se sometió a una prueba de ADN que indicó que no es el padre biológico del menor, a quien presuntamente habría procreado dentro de su relación con Mayela.

Mayela emprendió acciones legales para respaldar sus reclamos y afirma en un comunicado de prensa que el hermano menor de Alejandra debe continuar con su deber como padre y lo obligará a hacerse una nueva prueba.

Mayela Laguna.

Reencuentro con Alejandra Guzmán

En cuanto al proceso legal en el que Alejandra Guzmán tendrá que dar su testimonio, Mayela explicó:

"No quisiera verla porque estoy enojada, porque digo, también lo negó cuando lo quería y lo amaba impresionante, cuando él le daba a ella mucha felicidad. No quisiera verla, pero pues la voy a tener que ver, Alejandra era como su segunda madre".

Sobre la posibilidad de un reencuentro entre su hijo y doña Silvia Pinal, mencionó: "Claro que la primera persona que me gustaría que viera es a ella, porque yo sé que a ella le hace bien. Apolo siempre dice '¿Y mi abuelita?, ¿Y mi abuelita?'. Mi hijo todo el tiempo convivía con ella, para ella era una felicidad impresionante. Eran inseparables, se la pasaban jugando dominó, o jugando no sé qué, o sea, eran inseparables".

Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán.

Reacción de Luis Enrique Guzmán

Respecto a la reacción de Luis Enrique al volver a ver a su hijo, Laguna expresó:

"Yo no creo que Luis Enrique sea tan mala persona como para negarle un abrazo, yo creo que se van a dar un abrazo, yo creo que va a pasar eso, no creo que lo niegue y si lo niega, pues ahí sí, ahí sí, ya no lo va a volver a ver".