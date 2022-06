Mauricio Martínez exige justicia para todos los que dañó Toño Berumen

Ciudad de México.- La demanda contra Toño Berumen se encuentra en juicio y Mauricio Martínez es uno de los principales interesados en la búsqueda de justicia tras ser supuestamente violentado.

El artista afirmó sufrir abuso sexual por parte de su representante en los comienzos de su carrera y por ello, aún no puede dar muchos detalles sobre el caso.“No puedo decir nada porque le corresponde a los abogados y a la fiscalía, pero va avanzando todo y pues esperemos que se haga justicia, es lo que buscamos más que nada, justicia ¿no?, y ¿para qué?, para que esto no vuelva a suceder”, declaró.

Más de 20 posibles víctimas de Berumen

Asimismo, hablo sobre sus intenciones detrás de su denuncia. "Yo quiero que se me devuelva la fe en la justicia de mi país, quiero que se haga justicia para que no vuelva a suceder, lo estoy haciendo también por todas las demás víctimas que se atrevieron (a denunciar), porque no es fácil y menos siendo hombre. Somos ya más de 20”, dijo.

No queremos dinero, no queremos una disculpa pública, queremos que se haga justicia para que estas personas ya no hagan eso”

puntualizó.

El ex mánager llevaba acumulada 10 acusaciones en su contra por dicho delito esde el 16 de marzo al 7 de abril.