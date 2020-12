Mauricio Mancera perdió la vista por un accidente

CIUDAD DE MÉXICO.- Mauricio Macera se ha abierto puerta en los medios de comunicación y actualmente es uno de los conductores más queridos, recientemente recordó un terrible accidente que provocó que perdiera la vista cuando tenía tan sólo 8 años.

En una entrevista que realizó para el programa matutino Hoy, el también reportero recordó que durante su infancia tomaba clases de tenis, pero alguna vez recibió un golpe por una raqueta lo que ocasionó que perdiera la vista en un ojo.

Una niña no encontró su raqueta y llevó la de su papá, el entrenador le dijo 'ponte a abanicar la raqueta para que te acostumbres al peso', abanicando la raqueta no la controla, se le va y me pega" dijo el conductor.