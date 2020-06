Mauricio Clark teme ir a prisión por campaña contra la homosexualidad

Mauricio Clark reveló que luego de intentar convencer a varios homosexuales de cambiar su orientación sexual, ahora es amenazado por las autoridades con ir a la cárcel hasta por 8 años.

“Están haciendo todos los cambios en el Congreso y nadie se está enterando. A mí ya me tienen amenazado e inclusive amenazas del mismo Estado en que me calle… si no me callo con el tema específico de la homosexualidad, me van a meter entre cinco y ocho años de cárcel que ningún terapeuta, psicólogo, ningún sacerdote, pastor, ninguna persona puede ayudar a otra persona a su reorientación sexual”, dijo en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Pese a estas intimidaciones, el conductor aseguró que no teme a las consecuencias por difundir el mensaje que “le cambió la vida”. “O me voy del país o me voy a la cárcel entre 4 y 8 años de cárcel. Si me van a meter a la cárcel por ayudar a un hermano a salir de la homosexualidad, para mí va a ser un honor, no es por hacerme el valiente ni superhéroe, pero no le puedo negar la ayuda a alguien que está pidiéndola… si me van a meter al bote por eso, créeme que va a ser un honor”.

Por último, Mauricio dio a conocer que dos países ya le ofrecieron asilo político como refugiado, aunque él aceptará el lugar donde Dios lo mande. “Veinte años encarcelado en mí mismo, cinco años más en la cárcel siendo libre, créeme que no me da miedo”, subrayó.