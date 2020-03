Matisse busca empoderar a la mujer con nueva canción “Imposible Amor”

CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo Matisse lanzó un nuevo sencillo, que sin planearlo busca inspirar a las mujeres a decir "no" y evitar aceptar proposiciones por compromiso o por obligación.

Siento que siempre he sido una persona muy clara, nunca he tenido duda de decir ‘no’, pero luego como mujer se te dificulta decir ‘no quiero’, de repente uno se siente responsable de que se sienta atraído a ti y tú no a él”, dijo Melissa Robles.

“No estábamos pensando en algún movimiento ni nada, sólo nació y era nuestra visión de la mujer tiene el derecho a decir que ‘no’, cuando ella quiera y ‘sí’ cuando ella quiera”, refirió Román Torres.

“Imposible amor”, es el tema con el que buscan empoderar, con su letra, a muchas mujeres que están atravesando momentos similares, así lo indicó la cantante.

“Creo que es ‘cool’ poder cantar algo así, algo de alguna manera empoderado, el coro en especial creo que puede ser inspiración para muchas. Y digan: ‘no de verdad no va a pasar, no pierdas tiempo, ni mandes flores’ y ojalá muchas lo tomen como mantra y si no saben decir que ‘no’, aprendan a decirlo, porque debe de ser una tortura horrible tener alguien encima de ti y no poder alejarlo y ponerle un alto”, expresó Melissa.

Pablo Preciado, uno de los integrantes, compartió su experiencia al trabajar con Ricky Martin, a quien le compuso la canción "Tiburones", que también habla de la equidad y de la lucha para cumplir metas.

“Para mí es un sueño, porque yo me dedico a esto, tuve la oportunidad de conocer a Ricky por medio de la compañía y me fui a su humilde morada en los Ángeles, estuve dos días con él escribiendo y estaba muy nervioso porque Ricky Martín y resultó ser más buena onda que mis papás”, comentó el también tecladista.

El trío también señaló que ellos no se quieren subir a la corriente de ir sacando sencillo tras sencillo sólo por hacerlo, prefieren hacer las cosas bien y buscar lo que les gusta.

La banda se encuentra promocionando su nuevo sencillo, en la que también participa Guaynaa.