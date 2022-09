Matías Novoa se expresa sobre supuesta relación con Michelle Renaud

Ciudad de México.- El actor Matías Novoa rompío el silencio tras los recientes rumores de un posible amorío con Michell Renaud, con quien compartió crédito en la novela 'La herencia'.

Después de que la artista compartiera una historia en su cuenta de Instagram donde salía abrazada de un hombre, varios rumores surgieron donde se señalaba que quizá se trataba de Novoa, por lo que se le cuestionó al actor.

Durante una entrevista para el programa Hoy, el artista sonrió mientras escuchaba las preguntas al respecto y solamente respondió: “Yo estoy bien, estoy tranquilo, feliz…”.

Y ante los cuestionamientos sobre si su respuesta confirmaba los rumores, Matías dijo.

Eso quiere decir que nada, yo estoy tranquilo, feliz… no te puedo decir nada, o sea, no te puedo decir nada si ustedes no pueden interpretar si sí o no, yo nada más te estoy diciendo que yo en mi vida estoy muy contento, muy feliz, y sí, mi corazoncito está muy contento, eso es lo más importante”