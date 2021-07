"Masters del Universo: Revelación", nueva serie de He-Man, se ha estrenado en Netflix

CIUDAD DE MÉXICO. – La nueva serie sobre He-Man está de regreso en Netflix, pues la plataforma de straming ha estrenado este viernes, 23 de julio, la serie animada “Masters del Universo: Revelación”, creada por Kevin Smith.



La primera parte de la primera temporada fue estrenada y la crítica en su mayoría fue positiva, informa Rotten Tomatoes, por un lado, alabaron la producción tan cuidada, así como el diseño “mejorado y renovado” de los personajes.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



“Respeta de dónde viene y consigue actualizar y mejorar lo que, por el paso del tiempo, habría resultado soso”, detalla un usuario de Twitter sobre la serie.

Ya tenemos disponible en @NetflixES los cinco primeros episodios de la serie de animación ‘Masters del Universo: Revelación’.

Serie dirigida por Kevin Smith que estoy deseando ver �� pic.twitter.com/8HKtl5ixUZ — Viva Er Manga (@VivaErManga) July 23, 2021



La crítica negativa



Por otro lado, están aquellos que criticaron fuertemente la animación, pues aseguraron que He-Man “fue desplazado”, por lo que esperarán a la segunda temporada para tener un “nuevo enfoque” de lo que va a crear Smith:



Muy decepcionado de ver una serie llamada He-Man sólo para que He-Man fuera despachado en el primer episodio. ¿Qué pasa con todos estos shows? Qué tal si sólo escriben una historia interesante alrededor de los personajes originales, o crean un nuevo programa llamado “La venganza de Teela”, lo que sea que es esto, definitivamente no es He-Man. Decepción”, comentaron.

Netflix en estos momentos con Masters del Universo: pic.twitter.com/2osOQD0zzX — Wario Trump (@WaluigiTrump) July 23, 2021



¿De qué trata la serie?



De acuerdo con el portal “Hipertextual”, la serie de Smith es un “homenaje que también funciona como una celebración a una producción bien construida”, resaltaron.



“Masters del Universo: Revelación” es una serie de televisión web animada cuya trama recoge las historias “no resueltas” de la serie “He-Man and the Masters of the Universe” (1983).



Dentro de los actores de doblaje se encuentran Chris Wood como He-Man, Mark Hamill como Skeletor, Sarah Michelle Gellar como Teela, Liam Cunningman como Men-At-Arms, Alicia Silverstone como Reina Marlena, entre otros actores conocidos.