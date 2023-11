"Creo que ni al SAT le ha pagado": Maryfer Centeno acusa a Adela Micha de ser "manipuladora" y no pagarle

Ciudad de México.- Maryfer Centeno ha ganado notoriedad gracias a sus numerosos análisis de lenguaje corporal, los cuales ha compartido a través de sus redes sociales. Se destaca por su labor en la evaluación de casos como el de Paulina Florencia y Mauricio Cuevas.

Después de revelar que fue objeto de amenazas en plataformas digitales y que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México intervino para proteger su seguridad, la grafóloga volvió a recordar un incidente controversial que tuvo con Adela Micha en enero de este año.

En un reciente encuentro con medios, Maryfer Centeno recordó su salida del programa que conducía en La Saga, el canal de YouTube de Adela Micha, tras una intensa discusión con Niurka Marcos en vivo. Inicialmente, mencionó que lo hizo por 'respeto al público', pero ahora revela la verdadera razón.

Centeno criticó a Adela Micha, con quien colaboró en 'La Saga', acusándola de manipuladora y de no haberle pagado. Aunque disfrutaba trabajar en el programa con sus amigos, tras el conflicto con Niurka Marcos se sintió 'traicionada' por Micha.

En ese entonces, la periodista afirmó públicamente que Centeno no renunció, simplemente dejó de ir, sin mencionar que nunca recibió remuneración por su trabajo. Asimismo, la acuso de no pagarle ni siquiera al SAT.

Creo que ni al SAT le ha pagado", declaró. "Es cierto, tenemos fuentes", agregó a la prensa presente.

Creo que es una mujer que tiene mucha experiencia y que sabe manejar a las personas y por fortuna yo me di cuenta y ya no regresé. No fue la más amable del mundo, eso es un hecho”. (...) Nunca, ni un peso. Habíamos quedado que la monetización, pero tampoco, nunca llegó”, declaró.

“Me encantaba hacerlo porque lo hacía con mis amigos. Es que hay cosas que haces porque te gustan, eran mis amigos. Ella me invitó un día a conducir un programa, un jueves porque ella no iba a estar. Soy una soñadora y lo quise hacer más, ese fue el error, hacerlo con el corazón y no con la cabeza”

La especialista en lenguaje corporal sostiene que tenía una idea del tipo de persona que era Adela, pero no creía que fuera así con ella.

Adela es una gran seductora y seguramente mañana dirá algo muy seductor y la gente dirá que qué padre; es una gran seductora y es una persona que tiene, dentro de esta gran seducción, la capacidad de manipular y lo que diga es parte de esa seducción”, añadió.

Con información de Infobae México.

