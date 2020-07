Martin Scorsese será co-director de documental sobre David Johansen

ESTADOS UNIDOS.- Martin Scorsese se une a la co-dirección y producción ejecutiva de una cinta documental sobre David Johansen, el líder de los New York Dolls, según información de Variety.

La película seguirá a la llegada de Johansen al East Village de Nueva York a fines de la década de 1960 y el comienzo de su carrera musical comenzó en la década de 1970 como cantante principal de los pioneros del punk / glam The New York Dolls, junto con su papel en el renacimiento del swing como Buster Poindexter en la década de 1980 y en el blues como parte de Harry Smiths en la década de 1990.

"Conozco a David Johansen desde hace décadas, y su música ha sido una piedra de toque desde que escuché a los Dolls cuando estaba haciendo" Mean Streets "", dijo Scorsese. "Entonces y ahora, la música de David captura la energía y la emoción de la ciudad de Nueva York. A menudo lo veo actuar, y a lo largo de los años he llegado a conocer la profundidad de sus inspiraciones musicales. Después de ver su show el año pasado en el Café Carlyle, supe que tenía que filmarlo porque fue muy extraordinario ver la evolución de su vida y su talento musical en un ambiente tan íntimo. Para mí, el programa capturó el verdadero potencial emocional de una experiencia musical en vivo ".

Scorsese ha participado en documentales musicales que se remontan a "Woodstock" de 1971, "The Last Waltz" con The Band, "Shine a Light 'con The Rolling Stones", "George Harrision: Living in the Material World", que obtuvo dos Emmys, y "Rolling Thunder Review: una historia de Bob Dylan". Obtuvo un premio Grammy a la mejor película musical por la película de Dylan "No Direction Home".

"Es un honor para todos nosotros en Showtime trabajar con Martin Scorsese, quien sin lugar a dudas se erige como uno de los mejores cineastas de nuestro tiempo", dijo Vinnie Malhotra de Showtime. “En las últimas décadas, sus documentales nos han llevado a la vida de algunos de los músicos más emblemáticos, desde The Band hasta The Rolling Stones y Bob Dylan, y ahora David Johansen y los New York Dolls. La historia de Johansen trasciende las paredes de la música y es una ventana a la evolución artística y cultural de la ciudad de Nueva York ".

Scorsese y su equipo filmaron a Johansen a principios de este año en el Café Carlyle de Nueva York. David Tedeschi también codirigirá, y Scorsese y Sikelia Productions serán productores ejecutivos con Brian Grazer, Rick Yorn, Mara Hennessey, Ron Howard e Imagine Documentaries. El documental es producido para Showtime por Margaret Bodde para Sikelia Productions y Justin Wilkes y Sara Bernstein de Imagine Documentaries.