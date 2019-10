Martin Scorsese señala que las películas de Marvel no son cine

ESTADOS UNIDOS.- Martin Scorsese, el cineasta que ha dirigido cintas como "Taxi Driver", "Goodfellas", "The Departed" y más recientemente "The Irishman", confesó a la revista Empire de Gran Bretaña que no sigue la franquicia de cómics porque ese "no es cine ".

El ganador del Oscar incluso comparó las producciones de superhéroes con un parque de diversiones. "Honestamente, lo más cerca que puedo pensar de ellos, tan bien hechos como están, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo las circunstancias, son los parques temáticos", dijo Scorsese, de 76 años.

"No los veo. Lo intenté, ¿sabes?" añadió. "No es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano".

El goodfella ha hablado. https://t.co/UtPXtl96nD — Aaron Terwilliger (@Aar_Te) October 5, 2019

El director de "Guardianes de la Galaxia", James Gunn, se enteró de los comentarios de Scorsese y admitió que lo "entristecieron".

"Martin Scorsese es uno de mis 5 cineastas vivos favoritos", tuiteó Gunn, de 53 años, el viernes. "Me indigné cuando la gente piqueteó 'The Last Temptation of Christ' sin haber visto la película. Me entristece que ahora esté juzgando mis películas de la misma manera".

A pesar de sus diferencias de opinión, Gunn dijo que "siempre amará a Scorsese, estará agradecido por su contribución al cine y no puede esperar para ver "El irlandés”.

Aunque Scorsese no sea fanático, Marvel Cinematic Universe ha dominado la taquilla. A principios de este año, "Avengers: Endgame" rompió el record de "Avatar" para convertirse en la película más taquillera de todos los tiempos.