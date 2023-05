Martín Catalogne, critica a Yeri Mua: ‘Fue un error que Beauty Creations colaborara con ella

Hermosillo, sonora.- El maquillista profesional Martín Catalogne, es originario de Perú y un reconocido influencer no sólo en su país, sino de manera internacional.

Martín, es un reconocido influencer de belleza en Perú, se ha caracterizado más por los tips y recomendaciones que ofrece a través de su cana de Youtube ‘Martín Catalogne Makeup’, contando con más de un millón de suscriptores, hecho que lo convierte en una importante figura dentro de las redes sociales.

Luego de la publicación de un vídeo en su canal de Youtube que trata sobre preguntas y respuestas enviadas por el público, Martín habló de la nueva colección de la también influencer jarocha Yeri Mua. Asegurando, que fue un error de la marca mexicana Beauty Creatios colaborar con ella, quién su fundador es el también maquillista profesional Luis Torres.

Recordemos que, dicha colección se lanzó el pasado 16 de mayo y fue hecho público a través de las redes sociales de la marca. Después de dos años en el que la marca y la influencer Jarocha han trabajado juntos para hacerlo posible. Esta colección también estará disponible para toda Latinoamérica.

Así reaccionó, al cuestionarle su opinión sobre Yeri

Al cuestionarle sobre su opinión sobre la influencer y si hará alguna reseña de su colaboración con Beauty Creations, Martín respondió.

‘¿Qué opino de Yeri Mua? Siento que sabe hacer su trabajo, siento que sabe ganar dinero, conoce su mercado, no creo que sea bruta para nada, creo que se hace más bien la bruta pero es muy inteligente en lo que hace; pero no es algo que yo consumiría’

‘De mi bolsillo, no va a salir, porque son productos que no me llaman la atención’. Concluyó.