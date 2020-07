Martha Figueroa confiesa como Celia Lora la golpeó

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tremendo puñetazo en la cara fue el que recibió Martha Figuero por parte de la modelo Celia Lora algo que hasta la fecha no ha podido olvidar.

Para Celia Lora uno de los momentos más inesperados fue el día en el que Celia Lora le soltó un puñetazo en la cara, cuando ella se encontraba fuera de un restaurante en la Ciudad de México.

La conductora relató para Unicable que se encontraba en un restaurante muy reconocido esperando que le brindarán una mesa cuando de repente se le puso enfrente la modelo.

Me dijo'¿Sabes quién soy yo? Que bueno que sabes', y me soltó un puñetazo en la cara y me dijo: 'Para que en tu pu... vida vuelvas a hablar de mí'. Fui para el suelo, pero sí me agarre de mi amiga", agregó Martha.