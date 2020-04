Mark Ruffalo habló sobre qué podría pasar con Hulk

ESTADOS UNIDOS.- Durante una reciente entrevista para la portada delarevista Variety, Mark Ruffalo señaló que quiere retomar su papel de Bruce Banner y Hulk en futuras secuelas y spin-off de los Vengadores. Sin embargo, el actor admite que no está claro cuándo o si el personaje volverá.

"No hay nada completamente en un lugar donde se haga un trato", dijo Ruffalo. "Se habla de que Banner / Hulk aparezca en [la serie Disney Plus]" She Hulk ". Si se nos ocurre algo bueno, eso sería realmente interesante. En este momento eso es todo. Eso es todo lo que hay sobre la mesa”.

A Ruffalo le encantaría presentar una película independiente con Hulk, algo que se intentó anteriormente cuando Edward Norton y Eric Bana, quienes estaban interpretando el papel, pero una oportunidad que hasta ahora se le ha negado.

"Hay una idea que creo que podría ser realmente interesante", dijo Ruffalo. "Nunca lo hemos seguido realmente en su vida. Él siempre está un poco apartado. Es como los Rosencrantz y Guildenstern de los Vengadores. Sería interesante completar todos los espacios en blanco sobre lo que le sucedió entre todas estas películas".

En "Thor: Ragnarok", Ruffalo estaba entusiasmado por explorar las formas en que Hulk había subsumido a Banner, el gentil científico que también retrata.

"Quería demostrar que Hulk conducía el vehículo y Banner quedó en el maletero", recuerda Waititi.

Interpretar el papel fue una partida para Ruffalo, quien se hizo un nombre apareciendo en dramas independientes como "Los niños están bien" y "Puedes contar conmigo". Los obstáculos tecnológicos casi lo convencieron de rechazar el papel cuando el director Joss Whedon y el coprotagonista Robert Downey Jr. se le acercaron para aparecer en "The Avengers" de 2012.

"Traté de convencerlos de que no me echaran", recordó Ruffalo. "Dije:" No sé si soy el tipo correcto, nunca he hecho algo así ". Entre Joss y Robert, fueron bastante convincentes de que podía hacerlo. Estaba asustado Estaba realmente asustado. Todavía tengo miedo. El aspecto tecnológico hace que sea realmente difícil trabajar de esa manera. Lucho con eso todo el tiempo. Pero mi lema es hacer que el miedo sea tu amigo. Sigue empujándote a esos lugares donde te sientes asustado o desafiado ".

También ayudó que Ruffalo fuera fanático de los cómics cuando era niño. Creció leyendo "X-Men" y "Wolverine". Ahora que Disney / Marvel ha comprado Fox, y con él los derechos de las películas de "X-Men", tiene una idea de lo que podría ser en el futuro de Hulk.

"Quizás Hulk y Wolverine podrían conectarse", dijo Ruffalo.