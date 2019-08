Marjorie de Sousa le responde a Julián Gil tras reencuentro con su hijo

Marjorie de Sousa fue cuestionada a su salida del Centro de Convivencia donde nuevamente se reencontró con Julián Gil, y aprovechando las preguntas de los reporteros con respecto a que el actor dijo que no extrañaba a su hijo Matías, la actriz únicamente respondió:

“Gracias a todo lo que me ha tocado vivir con él soy una mujer nueva, una mujer fuerte, y me he probado en un terreno que jamás pensé que me tocaría vivir, y yo se lo agradezco porque me ha hecho una mejor mujer”.

Posteriormente, el que sí quiso dar detalles de su encuentro con el menor fue Julián, y tras los cuestionamientos de los medios, explicó:

“Lo que pasó hoy fue bien importante porque la trabajadora social rendirá un informe de cómo fue la convivencia Matías (…) el magistrado tiene el mensaje bien claro de cuales son las intenciones mías como padre y que de alguna manera el pasado juez para mi fue una sentencia totalmente absurda, pues rinda frutos”.

De la misma forma, Gil dejó muy claro que no desea tener este tipo de encuentros con su hijo menor, y detalló: “fue duro (el reencuentro) porque costó tiempo por el tema de relación con él ahorita, va a sonar duro, pero creo que él estaba de alguna manera viendo a un extraño y, asimismo, todo lo que les estoy diciendo, se lo dije a la trabajadora social, la misma pregunta que me hizo (le dije) Matías está viendo a un extraño, es imposible que el niño de alguna manera sienta que está viendo a su papá”.

Finalmente, el histrión espera que el reencuentro con el pequeño Matías sirva para que el nuevo juez que lleva su caso le ayude a tener una relación con su hijo fuera de los juzgados.