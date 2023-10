Mario Domm afirma que los paparazzi lo obligaron mudarse a Los Ángeles

Tijuana BC.- Mario Domm se sinceró sobre su carrera luego de que este fin de semana el grupo Camila regresó a los escenarios, tras 10 años de ausencia, con dos presentaciones en Guadalajara y Ciudad de México.

Previo a estos conciertos, el intérprete de temas como “Aléjate de mí” y “Todo cambió” habló del verdadero motivo por el que decidió abandonar su país natal y se sinceró sobre lo bueno y malo que puede generar la fama en los artistas.

Dicen cosas mías que ni yo me imaginaba. Creo que me sigo conociendo a mí mismo a diario, porque el que fui ayer, pues ya no soy. Cuando veo que hablan de mí tan seguros digo: ¡'Ah, cabr*n!’. Me parece interesante el comportamiento humano”