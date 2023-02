Mario Casillas se retracta y niega haberle dado 4 mdp a Marysol Sosa

Ciudad de México.- Mario Casillas, quien fue presidente de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) aseguró que le entregó 4 millones de pesos a la hija de José José por regalías.

Ya que las declaraciones del artista de 84 años tuvieron relevancia, y la cantante empezó a ser señalada, ahora Casillas se retracta de lo dicho en Ventaneando.

No, fíjate que tuve una equivocación, yo estaba hablando de otra cosa, no sé qué fue lo que me pasó, pero me disculpo totalmente con Marysol… La ANDI nunca ha dado un cheque de 4 millones de pesos a ninguna persona, ni yo le entregué a Marysol un cheque, para nada, si lo dije me equivoqué porque estaba hablando de otro asunto, de otra cosa y se me cruzaron los cables y metí la pata”