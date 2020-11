Marina de Tavira está en "El paraíso de la invención"

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras casi un año sin pisar los escenarios, Marina de Tavira regresó hace unas semanas al teatro para en esta ocasión grabar la obra "El paraíso de la invención", que se transmitirá este fin de semana vía streaming y en la que también participaran los actores Alfonso Herrera, Regina Blandón y Catalina Zavala.

En la historia, la actriz nominada al Oscar, da vida a una madre "frustrada" por no se más el objeto de inspiración y no quiere que su hija viva lo mismo que ella, pero tampoco sabe qué hace para evitarlo y lo único que logra es enfrentarse a una pelea legar por la patria potestad de la pequeña.

“Es una madre que funciona más como una orquídea, que se tiene como mascota, pero no quiere que su hija sea la inspiración de alguien más, quiere romper esta cadena”, detalló la actriz, quien al entrar al Teatro Milán para filmar la obra, dijo casi llora por el sentimiento de regresar a los escenarios.

“Desde el verano de 2019, cuando di la última función de ‘Tragaluz’, me di un tiempo para ver qué quería hacer y cuando finalmente me sentía lista, no se podía y no se sabía cuándo ni cómo sería el regreso, por eso ahora creo que esta obra es un buen homenaje al Teatro”, afirmó.

Para la directora Lorena Maza, filmar esta puesta en escena fue todo un reto, porque quería retratar la esencia del espacio vacío y sin que fuera aburrido. “La primera reflexión era sobre cómo jugar con el lenguaje de la cámara, pero más allá del formato, está la historia, contiene muchas capas que era necesario destacar”, explicó.

Maza aseguró que no hay mejor tragedia que la familiar, por lo que esta historia tiene todo para entretener al público, porque está mezclada con algo de humor negro y diálogos fuertes.

“El paraíso de la invención” ofrecerá tres funciones del 27 al 29 de noviembre a las 20:30, 20 y 18 horas, respectivamente, en Teatrix, una plataforma especializada en teatro. El costo de acceso es de 250 pesos por pantalla.