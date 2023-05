Marimar Vega sobre su relación tóxica: “todo en la vida es responsabilidad de uno”

Ciudad de México.- Marimar Vega se reencontró con los medios en su asistencia por la alfombra roja de la colección de verano de la diseñadora Vero Díaz, y se sinceró sobre una de las relaciones que más marcaron su vida.

Aunque anteriormente Vega había dicho que su divorcio con Luis Ernesto Franco había marcado un momento clave en su vida, la artista expresó que lo que terminó de quebrarla fue su siguiente romance.

Fue una relación muy tóxica, la cual no quisiera volver a tener jamás, y sí creo que hoy tengo una relación tan bonita, que cuando ve para atrás, dice ‘sí se puede estar en paz’, o sea, si puede no estar en conflicto todo el tiempo”

Dijo Vega a los reporteros que la cuestionaron por esta situación en el evento de moda.

Asume responsabilidad

Sin mencionar el nombre de su expareja, Marimar recalcó que ella también fue responsable de lo que vivió en esa época. “Yo siempre creo que una relación tóxica es de dos, y creo que todo en la vida es responsabilidad de uno, el si te quedas, el si aguantas, el si estás, tú también alimentas esa toxicidad, y eso no quiere decir que él era la única persona tóxica en la relación, yo estuve ahí dos años también, y eso habla de mí, no nada más de él, eso lo quiero aclarar porque luego si no es como si yo estuviera hablando mal de él”, subrayó.

Finalmente, la intérprete de 39 años manifestó que gracias a la ayuda psicológica pudo combatir estos problemas de su vida amorosa.

“Me di cuenta de que yo era el común denominador de esas relaciones que no funcionaban, y yo ya no quería ser así, yo creo que la terapia ayuda muchísimo, yo soy una fiel creyente de la terapia”, concluyó.