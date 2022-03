Marilyn Manson demanda a su ex Evan Rachel Wood

Los Ángeles, California.- Marilyn Manson contraataca y ahora él demandará a su ex prometida Evan Rachel Wood.

Luego de que la actriz de la serie “Westworld” lo acusara de cometer abuso sexual y físico durante su relación, ahora el rockero argumenta que ella inventó todo.

La demanda presentada en la Corte Superior de Los Ángeles alega que las acusaciones de Wood fueron inventadas y que ella y otra mujer, nombrada como la acusada Illma Gore, usaron simulaciones, incluyendo una carta fraudulenta del FBI, para convencer a otras mujeres de denunciar y presentar acusaciones de abuso sexual.

Argumenta que instruyeron a supuestas víctimas

Además que las instruyeron sobre lo que debían declarar acerca de Manson, cuyo nombre verdadero es Warner.

La demanda, que argumenta difamación y provocación de estrés emocional, dice que Wood encasilló públicamente a Manson “como un violador y abusador, una falsedad maliciosa que ha descarrilado la exitosa carrera de Warner en la música, la televisión y el cine”.

Wood y Gore no han presentado aún una respuesta a la demanda. Se envió un email a representantes de Wood para conocer sus comentarios sin recibir una respuesta de momento.

Pareja del 2007 al 2010

Manson y Wood revelaron que eran pareja en 2007 y estuvieron comprometidos brevemente en 2010 antes de separarse.

En 2017, cuando el movimiento #MeToo ganó impulso, Wood dijo que había sido violada y abusada y dio su testimonio a una comisión del Congreso en 2018, sin nombrar a nadie. Después, en una publicación de Instagram en febrero de 2020, Wood nombró a Manson, diciendo que “abusó de mí horriblemente por años”.

Manson fue despedido por su sello discográfico. Varias mujeres más presentaron acusaciones similares y al menos tres de ellas presentaron demandas. La policía comenzó una investigación sobre Manson.

HBO estrenará documental el 15 de marzo

Un documental de HBO sobre las acusaciones será estrenado el 15 de marzo.

La demanda presentada el miércoles señala que Wood decía sólo cosas positivas sobre Manson durante su relación y que no dijo nada de abusos por 10 años hasta que conoció a Gore, una artista que la demanda señala como la pareja intermitente de Wood.

La demanda señala que Wood y Gore se involucraron en una asociación delictuosa que “reclutó, coordinó y presionó a posibles acusadoras para que surgieran simultáneamente con acusaciones de violación y abuso contra Warner, y afirmaran descaradamente que les tomó diez años o más ‘darse cuenta’ que sus relaciones consensuadas con Warner fueron supuestamente abusivas”.

La demanda dice que las mujeres falsificaron una carta de un agente real del FBI para crear la falsa impresión de que mujeres y sus familias estaban en peligro por Manson, quien estaba bajo una investigación federal.

Listas y guiones a posibles acusadoras

Alega que proporcionaron listas y guiones a posibles acusadoras, describiendo las acusaciones que se podían hacer y cómo hacerlas.

Copias de la carta y las listas están incluidas como evidencias en la demanda.

También alega que las mujeres interfirieron el correo electrónico de Manson, sus cuentas de teléfono y redes sociales, crearon un mail fraudulento para fabricar evidencias de que estuviera enviando pornografía ilegal por email y lo “aplastaron”, usando una llamada falsa para enviar a las autoridades a la casa de Manson y llamar la atención hacia sus acusaciones.

La demanda dice que algunas de las mujeres que fueron contactadas se negaron a participar porque les pedían decir cosas falsas.

Busca detener ataques maliciosos e injustificados

“Esta denuncia detallada ha sido presentada para detener una campaña de ataques maliciosos e injustificados contra Brian Warner”, dijo el abogado de Manson Howard King en un comunicado.

Wood no ha emprendido acciones legales contra Manson. La actriz de “Game of Thrones” Esmé Bianco y la ex asistente de Manson Ashley Walters lo demandaron por supuestos abusos sexuales.

No se suele nombrar a personas que afirman haber sido víctimas de abuso sexual a menos que denuncien públicamente.