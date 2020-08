Maribel Guardia tomó testosterona por indicaciones de su médico

CIUDAD DE MÉXICO.- Maribel Guardia recordó con una gran sonrisa la anécdota que vivió con un médico luego de asistir a una consulta debido a que se encontraba decaída en el aspecto anímico.

Durante su encuentro con los medios de comunicación, la guapa conductora fue cuestionada por el tratamiento de testosterona que le sugirió el doctor para mejorar su salud y divertida relató:

Sí qué horror, me mandaron a tomar testosterona porque resulta que andaba yo en medio de caída, no tenía ganas ni de levantarme, y me dijo el doctor ‘no, tienes que tomar testosterona’, pero claro, se equivocó y me dio una dosis masiva y yo andaba así... todos me parecían lo más lindos, veía a todo mundo guapísimo”.