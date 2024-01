Maribel Guardia no quiere saber de su consuegra; y espera desprenderse de las cenizas de su hijo este año

Tijuana BC.- Maribel Guardia confesó que aún sigue lidiando con la muerte de su hijo Julián Figueroa, quien perdió la vida de un infarto agudo al miocardio el 9 de abril de 2023.

A su regreso de las vacaciones decembrinas, la costarricense manifestó que a pesar de que no detuvo sus compromisos laborales, la tristeza por el repentino deceso del joven sigue abordándola.

Hay que continuar viviendo, pero es un dolor que me va a acompañar toda la vida, tengo que aprender a vivir con él”

Expresó la también presentadora de televisión a la prensa.

Los restos de Julián

En este sentido, Maribel manifestó que aún sigue considerando la idea de llevar los restos de su vástago a una capilla. “El otro día fui a ver un lugar en la iglesia, cerca de la casa, donde tienen un lugar muy bonito, y estoy viendo a haber si puedo dar ese paso de desprenderme de las cenizas de Julián”, declaró.

No obstante, a más de 9 meses de la muerte de Figueroa, Guardia continúa lidiando para hacerse a la idea de la ausencia de su único hijo.

“Creo que tal vez cuando cumpla un año sí le haré una misa, las mismas que hice las hice en la casa, y voy a ver si me atrevo a desprenderme de las cenizas. Me siento muy bien teniéndolo en la casa, me da mucha paz, pero ya veré, creo que es un proceso, todavía no puedo entrar a su cuarto, por ejemplo”, reveló.

Diferencias con consuegra

Por otra parte, la artista de 64 años no quiso pronunciarse al respecto de las diferencias que sostuvo en 2023 con la madre de su nuera, debido a que la joven decidió que tanto ella como el pequeño que procreó con Julián, se quedarían a vivir con la famosa.

“Lo importante es que Imelda esté bien con ella, que Dios la bendiga, le deseo lo mejor a ella, amo a la abuelita de Imelda, me llevo muy bien con la abuelita de Imelda, de hecho, estuvo aquí en diciembre ahora, tiene 82 años, mi mamá tiene 80”, concluyó.