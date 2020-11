Mariana Torres sale en defensa de su ex Armando Torrea y su "boda Covid"

CIUDAD DE MÉXICO.- Mariana Torres salió en defensa de su ex Armando Torrea, luego de que se diera a conocer que días después de la boda del actor resultaron contagiadas más de 100 personas de Covid-19.

“Se me hace muy raro, creo que echar culpas de donde te infectaste hoy en día… el virus es de repente hay parejas que uno se contagia y el otro no, entonces yo pienso que no puedes decir él me contagio o aquí me contagie, entonces sacar conclusiones de esta magnitud de gente que fue a ese evento, no sé”, dijo durante su encuentro con los medios de comunicación.

Aunque después de su rompimiento, Torrea no tuvo muy buenos comentarios para la actriz, todo indica que para Mariana eso quedó en el pasado y ahora solo le desea lo mejor a quien fuera su pareja sentimental hace más de 5 años.

“Yo estuve enterada de su boda porque había varios amigos que iban, me emocioné muchísimo, llegué a ver fotografías y videos, lo cual hicieron un festejo hermosísimo, muy bonito, lleno de toda la gente más querida… fue una boda pequeña hasta cierto punto de toda la familia y la gente que los quiere, pero triste que un día tan especial termine como en noticia y escándalo no tan positivo”, añadió.

Finalmente, Mariana reveló que tras hacerse las pruebas para volver a trabajar le detectaron que ya había padecido coronavirus, a pesar de que ella nunca tuvo ningún síntoma o señal de esta enfermedad.