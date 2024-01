Mariana Seoane sigue apoyando a vocalista de “Aarón y su Grupo Ilusión” señalado por abuso

Ciudad de México.- Mariana Seoane sigue expresando su apoyo a Rafael ‘’N'', quien fue liberado bajo fianza, pero seguirá enfrentando acusaciones de presunto abuso contra la hija de su expareja.

Aunque la artista fue blanco de mensajes en redes tras apoyar a su colega, Mariana volvió a expresar su apoyo al cantante en su reciente encuentro con los medios.

Es importante hablar de eso, ya vieron que subí hace unos días una foto con Rafael, yo siempre creo en la justicia divina, lo conozco desde hace muchos años que llevo trabajando con él, sé muy bien la historia”

Expuso sobre el polémico tema.

Externa confianza

Conjuntamente, externó su confianza en que su colega saldrá bien librado de esta acusación por la vía legal. “Realmente lo que les puedo decir es que qué bueno que él ya está otra vez reintegrándose, el va a seguir su proceso, termina este mes, entonces estamos muy felices porque las cosas se demostraron como tenían que ser, por el lado derecho”, manifestó.

Estas declaraciones surgen luego de que Mariana comenzó a recibir todo tipo de ataques, debido a que la afectada era una menor de edad.

“Ay no, ¿cómo vas a estar con él?”, “Y ahora estás metiendo las manos al fuego por este viejo, solo porque cantó una canción con ellos, no te pases Mariana”, “Ay Marianita, en este tipo de asuntos es mejor guardar silencio y dejar que la justicia de su veredicto (…) Cantas súper bien, pero está vez es mejor no decir nada y dejar que la justicia hable por este asunto para ambas partes”, fueron algunos de los comentarios que recibió Mariana Seoane.

Pese a este escenario, Seoane dejó en claro que más allá de las críticas en su contra por esta situación, ella confía en que el tiempo le dará la razón y sus detractores dejarán de tundirla por este polémico caso.