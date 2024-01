Mariana Seoane es acusada de ser la amante del Rafael ''N'', señalado por abuso

Ciudad de México.- Mariana Seoane sigue en la mira pública después de defender al vocalista de ‘’Aarón y su Grupo Ilusión'' Rafael ‘’N'', quien fue liberado bajo fianza, aunque seguirá enfrentando las acusaciones de presunto abuso sexual a la hija de su expareja.

Además de las críticas que ha recibido la cantante y actriz por este respaldo a su colega, Tere Delgado, expareja de Rafael, señaló a Mariana de tener una relación más allá de la amistad con el líder de la banda mexicana.

Me queda claro que está defendiendo al hombre, o sea, no está defendiendo a su amigo, está defendiendo al hombre, porque aquí te lo digo también a ti, porque (…) yo sé y tengo la seguridad, ellos siempre estuvieron juntos, yo lo sé, cuando yo estuve casada, ellos ya tenían una relación, Mariana y Rafael”

Confesó Delgado en entrevista para el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante.

Sobre la relación

Para aclarar qué tipo de cercanía tiene Seoane con Rafael, el periodista le preguntó a Tere si Mariana sostiene una relación con su expareja, a lo que ella recalcó:

“Desde que yo estaba casada con Rafael, ellos tenían una relación (…) claro que lo sabía, y porque no era la única, era una de la lista de relaciones que tenía este sujeto, a mí no es nuevo esto, por eso digo, ella no está defendiendo a un amigo, está defendiendo al hombre”.

Sobre el tiempo que presuntamente los cantantes han mantenido su amorío, Tere explicó: “La verdad no tengo idea de tiempo, ella dice que se conocen hace 8 años y que es super amiga, yo la verdad quiero que me recuerde, porque en la casa nunca comió, en la casa nunca se sentó con nosotros en la sala, a platicar, no pasó Navidades con nosotros, entonces no sé qué tan amiga podría ser que dice ella de 8 años, yo estuve casada con él 7, entonces ellos ya se conocían cuando yo llego a la vida de Rafael”.

Lanza mensaje

Finalmente, la expareja del cantante, quien lo denunció por abuso contra su descendiente, le envió un contundente mensaje a Mariana Seoane.

“Que lo defienda, pero que no minimice la situación por la que está pasando mi hija, y ¿cómo ella se atreve a decir que las feministas son mentirosas y locas?, o sea, una feminista está luchando por una hija muerta, está luchando por una hija desaparecida, y cómo es capaz que ella con tanta normalidad pueda decir eso, o sea, no lo entiendo”, manifestó.