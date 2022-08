Mariana Rodríguez anuncia su embarazo

MONTERREY, Nuevo León.- Mariana Rodríguez es una las 'influencers' más importantes de México y esposa del gobernador de Monterrey, Samuel García quienes en más de una ocasión ha sido protagonistas de un sin fin de polémicas.

Hace unos minutos Mariana a través de su cuenta de Instagram dio a conocer el ultrasonido de su embarazo, noticia que tiene feliz a la pareja de recibir a su hijo después de la larga espera.

Hay que recordar que en 2020 la 'influencer' reveló que habría perdido a su primer bebé, situación en la que llegó a ser "criticada" y "señalada" en un momento tan difícil y vulnerable en su vida.



Sin embargo la primera dama de Monterrey escribió un mensaje en la publicación donde confirmó que pronto serían una familia de 3, donde ambos se encuentran agradecidos con Dios.

Baby on the way! Estamos felices de compartirles que pronto seremos 3 tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@. En estos dos años y medio hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos, ni un día menos, ni un día más.



Chiquit@ esperamos con ansias el tenerte en nuestros brazos!!! Te amamos



-Mamá y Papá