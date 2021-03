Mariana Garza estrena obra después de tres meses de retraso

Después de tres meses de retraso, al fin la puesta en escena "Pequeñas grandes cosas" levantó el telón la noche de ayer lunes, en una función de prensa previa al estreno para público general el 31 de marzo; donde el productor Morris Gilbert manifestó un deseo para su protagonista Mariana Garza.

"La gente no entendía que César Bono era un gran actor y "Defendiendo al cavernícola" fue su consagración como un gran actor, eso es lo que espero que pase contigo Mariana en esta obra, que sea tu consagración como primerísima actriz, porque creo que estás en grande en este papel", declaró el productor.

En esta puesta en escena, escrita por Cheryl Strayed y adaptada al teatro por Nia Vardalos; Mariana Garza, Amanda Farah, Alejandro Morales, Marcos Radosh y Daniel Bretón; cuentan la aventura de una escritora con apuros económicos, a quien le ofrecen una columna donde responderá las cartas de los lectores, pero es sin paga, así que acepta bajo el seudónimo de Sugar y comienza esta aventura emocional y entrañable.

Amores, pérdidas, abusos, desesperanzas, nostalgia, entre otros temas, fue lo que Sugar abordaba entre carta y carta, dejando al final un mensaje positivo en cada una de sus respuestas, pero la interpretación que estos actores hicieron de cada personaje en esas historias y Mariana como Sugar, dejaron al final al público conmovido con su trabajo.

La protagonista explicó que a pesar de que ninguna historia de las aquí presentadas se asemeja en su vida, sí ha conectado en ciertas cosas con su personaje de Sugar.

"En ser empáticas, en validar lo que la gente piense, siente, aunque no estemos de acuerdo, en que no somos psicólogas, pero en lo que sí me siento identificada es cuando dice, ‘la única manera en que lo sé hacer es con sinceridad radical y los brazos abiertos’, también hay una enorme alegría de contar historias que tienen que ver con todos", expresó Mariana.

Para el productor la elección de su actriz principal fue casi una cuestión de magia, explicó el productor.

"Yo pienso que el teatro es mágico, que es magia pura. Cuando yo conocí esta obra de inmediato pensé en el Teatro Milán, no pensé en ningún otro teatro. Estábamos haciendo "Los Miserables" en el Teatro Telcel, María Perroni estaba con nosotros trabajando y Mariana la acompañaba como mamá, hicimos una lectura de esta obra y le dije a Mariana que fuera, fue algo que me nació espontáneamente, y durante la lectura fui viendo la cara de ella y dije, ya sé quién va a ser la actriz de Sugar, la vida sola lo decidió", comentó Morris Gilbert.

Morris Gilbert explicó que antes de esta noche de estreno, sólo se tuvo un ensayo general el 17 de diciembre y una semana antes del estreno se anunció el segundo cierre, por el cambio del semáforo sanitario a rojo, el cual duró tres meses y hasta ayer pudo tener su debut.

Uno de los puntos que Mariana consideró importante resaltar, es que la gente sepa que el Teatro Milán es un espacio seguro, porque cumple con todos los protocolos de bioseguridad y con el aforo indicado, además de constantemente es desinfectado.

"Estamos tan comprometidos en esto de hacer teatro, que hacemos que el lugar sea de lo mejor posible para todos, porque de esto vivimos, el teatro es un lugar seguro. El teatro sana en muchos sentidos, a nivel emocional, a nivel mental, tenemos que sanarnos y por eso estamos haciendo esto, ojalá nuestros teatros se vuelvan a llenar", dijo Mariana Garza.

Gilbert explicó que en este momento las finanzas de Mejor Teatro no son las mejores, pero curiosamente están haciendo una de las apuestas más grandes de su carrera como productor, porque ha tenido tres estrenos ("Ghost", "Pequeñas grandes cosas" y "Más bonita que ninguna") y tiene la intención de reiniciar temporada con sus otras obras entre abril y mayo ("Toc Toc", "Perfectos desconocidos", "Defendiendo al cavernícola" y "Los monólogos de la vagina"), porque ya es necesario que la gente vuelva a tener su fuente de empleo.

"El riesgo de tener que cerrar está diario, pero afortunadamente hicimos equipo con Morris y Mejor Teatro, nos estamos aventando a reabrir con el riesgo absoluto, porque el teatro siempre es un riesgo, pero ahorita no estamos en ceros o rojo, sino en saldo en contra; pero estoy convencida de que lo que uno siembra cosecha, entonces tendrá que ser para beneficio de todos.

No hay nada seguro, pero lo que no podemos dejar de hacer es vivir, de hacer, de proponer, de empujar para que se hagan las cosas, entonces aquí estamos abiertos", explicó Garza.