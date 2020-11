Mariah Carey presenta el 'lineup' de celebridades que formarán parte de su especial de Navidad

ESTADOS UNIDOS.- La mañana de este miércoles Mariah Carey recurrió a su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer la alineación de celebridades que formarán parte de su especial de Navidad.

El especial, titulado ‘’Mariah Carey Magical Christmas Special’’, se estrenará en Apple TV + el 4 de diciembre de 2020 y contará con Tiffany Haddish, Billy Eichner, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland, Mykal-Michelle Harris y los gemelos de Mariah, Moroccan y Monroe.

La banda sonora, que también se lanzará el 4 de diciembre, contará con "nuevas interpretaciones" de canciones navideñas exitosas. Una de las canciones, “¡Oh Santa!”, Verá a Mariah actuando con Jennifer y Ariana.

‘’#MariahsMagicalChristmas llega a @appletv el 4 de diciembre (no, no estoy bien ni me recuperaré) te amaré para siempre @mariahcarey’’, escribió Ariana Grande mientras presumía de su participación en el show, cabe señalar que la joven ha mencionado ser admiradora de Carey en el pasado.