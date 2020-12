Mariah Carey llevará su vida al cine con su autobiografía plasmada en su libro

ESTADOS UNIDOS.- Luego de que hace pocos meses Mariah Carey lanzó a la venta su libro autobiográfico “The Meaning of Mariah Carey”, la cantante aseguró que tiene planes en realizar una película basada sobre su vida y el materia que plasmó es el que se utilizaría en la historia.

En una entrevista que le otorgó a Jimmy Fallon, la intérprete de “All I Want for Christmas Is You”, reveló que había pensado en realizar una película autobiográfica y ya platicó con su equipo de trabajo para ver de qué manera podrían “aterrizar” el proyecto.

Estamos hablando de diferentes cosas por el momento, pero sí, siento que deberíamos hacerlo, ese ha sido siempre mi objetivo. Pero para mí era muy importante escribir primero el libro porque hay tanto que contar... De ahí podemos escoger lo más relevante y traducirlo al lenguaje del cine", externó.

En cuanto a quiénes son las personas con las que podría trabajar en su filme, la artista dijo que no podía hablar más al respecto, ni si el guionista Lee Daniels, quien es su amigo, sería el que realizara el guión de la película de su vida.

"Me encanta Lee, le amo, es uno de mis mejores amigos y me entiende de una forma en que pocos lo hacen. Pero no se me permite decir nada, ni sí, ni no, ni quizás", añadió.

En sus más recientes declaraciones, Mariah reveló que el motivo por el cual le encanta la Navidad es por las terribles situaciones que vivió durante su infancia y la Navidad le recuerda aquellos episodios, pero ella jamás ha perdido el espíritu navideño y los enfrentó con valentía.

"He creado las Navidades que siempre he querido tener. Me pasaron un montón de cosas horribles cuando tenía 12 años, pero he de decir que el espíritu de esa niña, el de una luchadora que jamás se rendiría, nunca se marchitó. Siempre he abrazado con entusiasmo a la persona que soy, aunque el mundo no me entendiera", comentó.

Las confesiones las realizó en una entrevista para su programa especial de Navidad titulado “Mariah Carey’s Magical Christmas Special”, en el que realiza varios duetos con artistas como Ariana Grande, Jennifer Hudson y Snoop Dogg, y fue transmitido por Apple Tv+.