Mariah Carey es "congelada" de nuevo tras festejos de Navidad

ESTADOS UNIDOS.- Tras la llegada de la temporada navideñas en los hogares y ciudades en distintas partes del mundo, Mariah Carey siempre logra resurgir en las listas musicales debido a su emblemático éxito "All I Want for Christmas is You"; sin embargo, ¿qué sucede cuando termina Navidad?

Así como la cantante estadounidense anunció la llegada de la Navidad por medio de un video de ella misma siendo descongelada por un grupo de ayudantes de Santa, los usuarios en redes sociales decidieron que la mejor manera de despedir dicha festividad es volviendo a congelar a Carey.

Ya pasó Navidad y volvieron a congelar a Mariah Carey.



Amo mucho Internet ���� pic.twitter.com/2ELKq1cMj6— Carla ❁ (@shannonlada) December 27, 2023

Fue el día de ayer que el nombre de la intérprete de "Obsessed" fue tendencia en la plataforma de X (antes Twitter) para conmemorar el fin de Navidad y, de esta forma, la despedida a la consagrada 'Reina de Navidad'.

Mariah Carey disappearing once again until the day after Halloween 2024 pic.twitter.com/zaROOa37ZF— the information pimp (@BirdRespecter) December 25, 2023

Entre los comentarios más populares se encuentran "Mariah Carey desapareciendo una vez más hasta el día después de Halloween en 2024" y "Ya pasó Navidad y volvieron a congelar a Mariah Carey. Amo mucho internet".

Pese a que Carey está acostumbrada que su exitosa canción navideña, este año rompió un récord histórico al lograr la asombrosa marca de 14 semanas no consecutivas en la cima de la prestigiosa lista Hot 100 de Billboard.

La pista también batió el récord de Spotify como la canción más reproducida en un día alcanzando 23.7 millones de reproducciones (en 2022, el tema obtuvo 21,2 millones de escuchas en la plataforma musical).